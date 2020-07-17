Ярославль, 17 июля, 2020, 15:17 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля вынуждена будет вернуть около 10 млн рублей предпринимательнице, купившей муниципальное помещение на улице Свободы. Такое решение вынес Арбитражный суд Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В 2019 году помещение площадью 190 квадратных метров на улице Свободы было куплено у мэрии города за 11,7 млн рублей. Между тем попасть в купленное помещение женщина так и не смогла.

«Судом установлено, что фактическая передача спорного имущества невозможна, поскольку указанное помещение занимает третье лицо — Министерство Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации», — говорится в решении суда.

Как следует из текста решения, арендатор просто не отдал мэрии ключи от проданного помещения. Не получив доступ, покупательница решила расторгнуть договор и вернуть деньги. Суд признал ее правоту и постановил вернуть не только внесенные средства, но и проценты за пользование деньгами.