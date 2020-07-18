Стокгольм, 18 июля, 2020, 08:50 — ИА Регнум. 17 июля в Брюсселе главы государств и правительств стран Евросоюза (ЕС) проведут первый саммит впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции. Главная надежда заключается в том, что встреча сблизит европейских лидеров, так как разрыв в восприятии по поводу пакета мер по оказанию пострадавшим странам ЕС в 750 миллиардов евро между востоком и западом, югом и севером выглядит катастрофическим. Об этом 17 июля сообщило шведское новостное агентство SVT Nyheter.

(сс) Sebastian Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе

«Компромиссное» предложение находится на переговорном столе: стоимость пакета антикризисных мер оценивается в 750 миллиардов евро на поддержку, 500 миллиардов из которых предлагается выделять в виде грантов, а 250 миллиардов — за счет кредитов. Во время встречи у каждой страны будет возможность дать свою оценку. Журналисты SVT выделяют три основных камня преткновения.

Размер оказываемой помощи

Некоторые северные страны, включая Швецию, считают, что и бюджет ЕС, и пакет мер по спасению слишком велики. В то время как такие страны на юге, как Испания и Италия, наоборот, хотят больших чеков. Чтобы удовлетворить требования северных стран, бюджет ЕС был сокращен на 26 миллиардов евро, но в то же время доля научных исследований и инноваций в бюджете была уменьшена в пользу поддержки сельского хозяйства. Швеция считает, что это недопустимо.

Гранты или кредиты?

Швеция, Дания, Нидерланды и Австрия, так называемая «скупая четверка», не хотят, чтобы план по восстановлению ЕС состоял из грантов. Вместо этого они предлагают выделять льготные кредиты. Против этого выступают 23 государтсва — члена ЕС, то есть все остальные страны.

Деньги после принятия условий

Согласно представленному предложению, бюджетная поддержка со стороны ЕС должна подкрепляться принятием странами-реципиентами определенных условий. Например, средства не должны выплачиваться на реализацию проектов, которые противоречат верховенству закона или противодействуют переходу ЕС к «зеленой экономике». Страны восточной Европы в целом не одобряют такой политический контроль над выделяемыми деньгами. Наиболее ярым противником контроля евробюрократии выступает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который уже пригрозил наложить вето, если ЕС не прекратит оказывать политическое давление на внутреннюю политику.