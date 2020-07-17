Ашвилл, США, 17 июля, 2020, 14:47 — ИА Регнум. И черным, и белым гражданам США нужно примирение — если не между собой, то, по крайней мере, с историей своей страны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 17 июля, комментируя решение властей американского города Эшвилла.

(сс) David Geitgey Sierralupe Протестующие в США

Как сообщалось ранее, городской совет Эшвилла единогласно принял резолюцию о «репарациях» для афроамериканцев, при этом под репарациями подразумеваются не денежные выплаты, а инвестиции в развитие тех районов, где живут афроамериканцы и где они «сталкиваются с неравенством».

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«Когда в несоответствующих ситуациях пытаются использовать громкие юридические термины, это всегда говорит о слабости содержательной аргументации и упоре на пиар.

Репарации — это термин международного права, и означает он возмещение одним субъектом, подчеркну, международного права вреда, причиненного другому субъекту международного права. В данном случае речь идёт о гражданах или общинах одной и той же страны. При чём тут репарации? Получателями возможного «возмещения» за «понесённый» ущерб являются в данном случае те, кто не собирается покидать США и тем более — возвращаться в страны или на континент происхождения своих предков. Афроамериканцы просто хотят больших, чем те, что они получают сегодня, компенсаций за расистскую политику, которая, действительно, ещё не так давно проводилась в США. Вот об этом и надо говорить, не пробуждая дополнительной враждебности намёками на то, что есть некие «победители» и «побеждённые». А термин «репарации», который чаще всего применяется к итогам войн, вполне способен это сделать.

Если кто-то рассчитывает, что большинство белых в США согласятся считать себя побеждёнными, то он ошибается. Но дело не в ошибке как таковой, дело в её последствиях, в усилении противостояния, которое тогда будет обретать всё более жестокие формы. А США, напомню, продолжают являться ключевым государством современного мира.