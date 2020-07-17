Минск, 17 июля, 2020, 14:39 — ИА Регнум. «Это революция сетей — то, что сейчас происходит», — заявила в интервью польскому «Еврорадио» председатель белорусского Центризбиркома Лидия Ермошина, комментируя ход президентской кампании.

Цитата из к/ф «Враг государства». Реж. Тони Скотт. 1998. США

Она уверена, что зарубежные «кукловоды», о которых ранее неоднократно заявлял Александр Лукашенко, участвуют в белорусском выборном процессе. Среди признаков такого участия Ермошина назвала использование выборных технологий, которые совершенно не характерны для Белоруссии.

Участникам массовых мирных акций протеста, подвергшихся репрессиям, Ермошина рекомендовала обращаться в местные органы власти за разрешением проведения своих мероприятий. Она уверена, что такие разрешения могут быть получены «в разрешительном порядке» и, таким образом, будет соблюдён порядок, задержаний протестующих сотрудниками спецслужб не понадобится.

На вопрос о возможности забрать из Следкома заявление Ермошиной с жалобой на находящегося в следственном изоляторе популярного блогера Сергея Тихановского глава Центризбиркома ответила: «Конечно нет».

«Этот человек опасен для государства и общества — во первых. И не по моему заявлению, а вообще по всем тем действиям, которые он предпринимал. Я думаю, что общество их увидит тогда, когда будет идти суд», — добавила Ермошина.

Она также охарактеризовала других участников президентской кампании, сказав: «Никто из них не хочет быть президентом, кроме одного лица — действующего президента. Только один он хочет работать президентом, остальные не хотят».

Дав негативные характеристики конкурентам Лукашенко, Ермошина пояснила отказ от организации дебатов с руководителем республики тем, что «дебаты с участием глав государств, наверное, проходят только в странах старой демократии».

Напомним, автор канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский пытался баллотироваться на пост президента, однако не смог лично подать документы в Центризбирком, так как был арестован и помещён в следственный изолятор за участие в прошлогодних акциях протеста. Документы подала его жена Светлана Тихановская, указав мужа главой своей инициативной группы и добилась официальной регистрации. Во время сбора подписей за выдвижение Тихановской кандидатом в президенты 29 мая в Гродно блогер был арестован в результате провокации, инспирированной спецслужбами с участием женщин, идентифицированным по сайтам интимных знакомств.

Снова находясь в СИЗО, Тихановский получил обвинение в совершении уголовного преступления — организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Вдобавок к этому Ермошина подала в Следком заявление, обвинив блогера в угрозах своей жизни и имуществу. В итоге Тихановскому добавили обвинение по новому уголовному делу, в котором указана по статья 191 УК (воспрепятствование выборам).

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