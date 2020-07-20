Москва, 20 июля, 2020, 15:08 — ИА Регнум. В нынешних речах и предложениях главы Счетной палаты Алексея Кудрина можно услышать решительное отмежевание от прежнего, сугубо либерального курса российской экономики. Действительно ли Алексей Кудрин стал приверженцем новой парадигмы развития, разбиралась автор ИА REGNUMГалина Смирнова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

Казалось бы, некоторые высказывания Кудрина дают повод надеяться на его отход от ортодоксальной либеральности, особенно учитывая его заявление о необходимости государственной помощи пострадавшему от кризиса населению. С другой стороны, критикуя нынешнее положение дел в экономике РФ, Кудрин нет-нет, да и произнесет что-нибудь такое, что может вызвать эффект разорвавшейся бомбы.

А взрывы, тем более масштабные, экономике строго противопоказаны. Как же нужно понимать новый облик с неизжитыми старыми чертами главы Счетной палаты. Может быть, это такой либерализм на новый лад?

Доказательства и опровержения — в статье Галины Смирновой «Сколько бы Алексей Кудрин ни «копал», а всё одно — под свой либерализм».