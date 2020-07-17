Кондрово, Калужская область, 17 июля, 2020, 17:12 — ИА Регнум. В Калужской области летом 2019 года шесть юношей и девушка в возрасте 16−17 лет периодически совершали кражи и грабежи из магазинов Калуги и Дзержинского района. Об этом 17 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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Подростками были похищены 19 мобильных телефонов, спиртные напитки, сигареты, парфюмерная продукция и аккумуляторные батареи. Один из юношей совершил грабёж, открыто украв сумку с деньгами у жительницы Кондрово. Кроме того, соучастники обвиняются в краже денег из кабинета бухгалтерии социального центра, в котором воспитывались. В ходе расследования несовершеннолетним была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако двумя юношами условия меры пресечения были нарушены, и они продолжили совершать преступления, уже находясь под следствием. В связи с этим на период расследования молодые люди, одному из которых 17, а второму уже исполнилось 18 лет, заключены под стражу. На допросах обвиняемые сообщали, что после занятий они с разрешения воспитателей уходили на прогулку за пределы социального центра и не возвращались к вечеру, либо самовольно покидали социальное учреждение и уезжали в Калугу, где совершали преступления, потому что им было скучно.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Органами профилактики активизирована воспитательная работа с несовершеннолетними обвиняемыми.