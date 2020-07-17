Москва, 17 июля, 2020, 13:03 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов назвал вредным шагом решение повысить с 1 августа цена на газ для населения, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квитанции на оплату ЖКХ

«Повышение цен на газ — шаг несвоевременный и вредный со всех точек зрения — политики, экономики и морали. Только такой оценки заслуживают планы компании «Газпром» повысить стоимость газа для российский потребителей в связи с рекордными убытками монополии», — заявил Миронов.

Он обратил внимание на то, что о возможном повышении с 1 июля цены на газ для граждан и промышленности на 3% стало известно в апреле, однако позже Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) предложила отложить индексацию из-за кризиса, возникшего на фоне пандемии коронавируса.

«Бизнес хотя бы отчасти возместит дополнительные расходы из карманов граждан, а тем свои потери перекладывать не на кого. Как и в случаях с бензином и тарифами ЖКХ, от подорожания газа затраты россиян возрастут дважды — от прямого роста цен на голубое топливо и от косвенного, спрятанного в стоимости товаров и услуг. Призываю нашу исполнительную власть еще раз внимательно оценить все последствия подорожания газа и принять решение в интересах населения и национальной экономики», — подчеркнул парламентарий.