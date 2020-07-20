Хабаровск, 20 июля, 2020, 15:01 — ИА Регнум. Завершено расследование уголовного дела еще одного хабаровского деятеля, «патриарха дальневосточной политики» Виктора Ишаева. Человек, который 18 лет руководил регионом в статусе губернатора и полпреда, предстанет перед судом по делу о растрате 7,5 млн рублей. Растратил он их при аренде помещения, будучи в статусе вице-президента «Роснефти». Корреспондент ИА REGNUM Анастасия Степанова анализирует активы Ишаева и контракт, доведший политика до суда.

Government.ru Виктор Ишаев

Фигурантом уголовного дела Ишаев стал в 72 года, находясь в статусе вице-президента «Роснефти». Ему вменялась растрата с использованием служебного положения в особо крупном размере. По версии следствия, он организовал подписание договора аренды помещения площадью 280 кв. м с подконтрольной ему компанией по завышенной цене. Выплаченные компании «Бейс» 7,5 млн рублей считают растраченными. По версии следствия, деньги поступили к Ишаеву. Сама «Бейс» учреждена в 2002 году, в 2018 Ишаев стал ее единственным владельцем.

Теперь экс-губернатор рискует отправиться в тюрьму на 10 лет и получить штраф на сумму до 1 млн рублей. С самого начала дела сумма, вокруг которой идет разбирательство, считалась для бывшего полпреда смешной. Можно ли так считать?

Читайте подробности в статье Анастасии Степановой «Политический тяжеловес погорел на аренде: дело хабаровского экс-губернатора».