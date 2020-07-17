Киров, Калужская область, 17 июля, 2020, 17:07 — ИА Регнум. Наказание до пяти лет лишения свободы грозит 27-летнему жителю города Кирова за издевательство над своей собакой, сообщила 17 июля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

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10 июля мужчина двигался на машине по улицам Кирова с привязанной к бамперу собакой. Живодёр волочил за автомобилем свою овчарку по проезжей части, причиняя ей боль и страдания. Действия злоумышленника были пресечены сотрудником полиции.

«Кировской межрайонной прокуратурой взято на контроль расследование уголовного дела о покушении на жестокое обращение с животным», — подчеркнула Искрина Лепёхина.