Вашингтон, 17 июля, 2020, 12:37 — ИА Регнум. Американская компания Lordstown Motors опубликовала первые снимки салона электрического пикапа Endurance. Фотографии интерьера обнародовала пресс-служба автопроизводителя.

Пресс-служба Lordstown Motors Электрокар Lordstown Endurance

Судя по снимкам, электропикап получил достаточно простое рулевое колесо с несколькими кнопками, а также длинный, узкий моноблок, который включает в себя «приборку» и мультимедийную систему. Кроме того, на фото можно заметить центральную консоль с местом для смартфона и подстаканника.

Стоит отметить, что дизайн электрокара является совместной разработкой Lordstown Motors со специалистами калифорнийской фирмы Hydra Design Labs.

В компании планируют начать первые поставки Endurance клиентам летом следующего года. По имеющейся информации, производитель получил уже более 20 тыс. предзаказов на Lordstown Endurance.

Напомним, Lordstown Motors Corporation — американский производитель электромобилей из американского штата Огайо. Основана компания была совсем недавно — в 2019 году.

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