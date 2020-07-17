Верхняя Пышма, Свердловская область, 17 июля, 2020, 12:27 — ИА Регнум. В Верхней Пышме Свердловской области работники АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) встречают профессиональный праздник День металлурга. Череда праздничных торжеств началась 16 июля с возложения цветов к памятному знаку «Гильза» — символу трудового подвига заводчан в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. Как известно, Пышминский медеэлектролитный завод в годы войны обеспечивал страну стратегическим металлом — медью, сплавами на основе меди, медным порошком и другой продукцией, необходимой фронту. Из меди предприятия в военное время было изготовлено 80% снарядных гильз и патронов.

Пресс-служба УГМК Генеральный директор УГМК Андрей Козицын поздравляет с Днём металлурга

Пресс-служба УГМК Праздничный концерт

В этот же день на территории промплощадки состоялось чествование передовиков производства. В церемонии приняли участие генеральный директор УГМК Андрей Козицын и директор АО «Уралэлектромедь» Владимир Колотушкин. Руководители вручили правительственные, ведомственные и корпоративные награды лучшим работникам предприятия. В этом году звания Почётный металлург удостоены: оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок медеплавильного цеха Сергей Букин, заместитель начальника цеха по производству порошковых изделий Андрей Камнев и главный инженер АО «Уралэлектромедь» Алексей Королёв.

Пресс-служба УГМК На празднике

Всего к профессиональному празднику награждено 418 работников предприятия, в том числе Почётной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ — 9 человек, Знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью III степени» — 2 человека, Почётной грамотой губернатора Свердловской области — 11 человек.

Ещё одно знаковые событие в жизни трудового коллектива АО «Уралэлектромедь» — Благодарность президента Российской Федерации Владимира Путина за большой вклад в развитие металлургической промышленности и заслуги в производственной деятельности.

Пресс-служба УГМК Награды

Специально к празднику на территории промплощадки установлена фотозона. Работники фотографировались на фоне готовой продукции, выпускаемой заводом. Композицию составили штык черновой меди, бунт медной катанки и упаковка медных катодов.

Ближе к полуночи небо Медной столицы Урала под музыкальное сопровождение украсит панорамный 10-минутный фейерверк с высотой подъема «огней» до 200 метров. Верхнепышминцы увидят объемные радужные шары, бенгальские огни, брызги световых фонтанов и других композиции.

Празднование Дня металлурга и Дня города Верхняя Пышма продолжится 18 июля. По улицам города проедет автомобиль, оснащенный звукоусиливающей аппаратурой и широкоформатными экранами для видео-трансляции роликов и песен, посвященных людям труда. В течение дня — с 10 до 15 часов — машина объедет практически всю территорию города. 19 июля аналогичный автомобиль проедет по улицам Кировграда.

Пресс-служба УГМК Сотрудники УГМК

Отметим, что праздничные мероприятия также состоятся в Кировграде и пос. Верх-Нейвинский, где расположены филиалы АО «Уралэлектромедь». Так, 17 июля на «Производстве полиметаллов» запланированы видеоконцерты и радиотрансляции, чествование лучших работников и трудовых династий завода.