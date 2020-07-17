Санкт-Петербург, 17 июля, 2020, 12:06 — ИА Регнум. В 2019 году группа МегаФон и финская Cinia на ПМЭФ подписали договор на проведение совместных морских исследований в рамках реализации проекта по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию. 21 июля в Санкт-Петербурге стартует первый этап реализации проекта по изучению дна океана, передает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Молчанова ИА REGNUM

21 июля научно-исследовательское судно Росгеологии «Профессор Логачев» выйдет из вод города на Неве в сторону Мурманска. А сама экспедиция начнется 5 августа 2020 года и продлится три месяца. Судно пройдет наиболее сложные с точки зрения ледовой обстановки участки трассы в Баренцевом, Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском морях.

Общая протяженность исследуемого в 2020 году участка составит 6500 км.

«В 2020 году мы проведем предварительное исследование рельефа дна и определим безопасные маршруты трассы в арктических морях. Вторая часть изысканий пройдет в 2021 году и будет включать детальное изучение инженерных условий прокладки подводного кабеля, в том числе исследование пород дна», — заявил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

Аналогичные работы запланированы на отрезках линии связи за пределами российских вод. Морские исследования станут первым этапом реализации проекта, они необходимы для определения оптимального маршрута прокладки линии связи вдоль Арктической зоны России и выбора мест строительства отводов на прибрежную территорию.

«Мы осознаем, что развитие Арктики — это развитие северного транспортного пути», — отметил генеральный директор — председатель правления Росгеологии Сергей Горьков.

Проект Arctic Connect соединит волоконно-оптической линией связи континенты, на которых проживает 85% мирового населения. Она обеспечит пользователям за короткое время передачи сигнала с минимальным уровнем задержки, которую не предлагает ни одна из существующих линий.

Отводы, построенные от основной линии, позволят обеспечить связью потребителей Арктики и Дальнего Востока, в том числе предприятия топливно-энергетического комплекса, что будет способствовать социально-экономическому развитию региона.

Запуск линии связи с пропускной способностью 200 Тбит/с поможет справиться с растущими объемами мирового трафика. Работы планируют завершить к 2023 году.