Калуга, 17 июля, 2020, 12:20 — ИА Регнум. Положительные тесты на коронавирус подтверждены в Калужской области у 37 человек за последние сутки, сообщает 17 июля корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

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Всего в регионе подтверждено 6 тыс. 854 положительных теста. 1 тыс. 661 человек находится на лечении, 5 тыс. 139 человек выздоровели, 54 человека умерли.

Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (418), в Обнинске (241), в Боровском районе (166), Малоярославецком районе (133), в Жуковском районе (129) и в Козельском районе (99).