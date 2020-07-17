Калуга, 17 июля, 2020, 14:06 — ИА Регнум. Сотрудники ГИБДД, патрулирующие дорогу в калужской пригородной деревне Лихун, остановили для проверки документов автомобиль Volkswagen Passat, за рулём которого находился восьмилетний мальчик. Чтобы дотянуться до руля, ребёнок подложил под себя подушку. Об этом 17 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM инспектор отдела ГИБДД УМВД России по городу Калуге Екатерина Линькова.

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Ребёнок ехал по сельской дороге не один — в салоне автомобиля находились его родители. В ходе разбирательства на месте было установлено, что отец решил обучить сына вождению, и доверил ему управление машиной. Мать ребенка пояснила полицейским, что одобряет решение супруга. Инспекторы ГИБДД не согласились с доводами родителей и предложили пересадить ребёнка на пассажирское кресло. В отношении отца мальчика был составлен административный протокол, и мужчине грозит штраф до 30 тыс. рублей. Кроме того, в неправомерных действиях отца усматривается нарушение в части неисполнения родителями обязанностей по содержанию и воспитанию малолетних детей, в связи с чем информация по данному факту направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.

Еще два случая управления транспортом несовершеннолетними были пресечены калужскими сотрудниками ГИБДД. Так, в районе Секиотовского кольца инспекторами был остановлен мопед под управлением 17-летнего водителя, не имеющего права управления транспортными средства. Кроме того, подросток ехал без мотошлема. В деревне Рождествено также были задержаны два 14-летних подростка — юноша и девушка. Молодой человек, не имея права управления, катался на мотоцикле с подругой. Также во время езды на мотоцикле подростки были без шлемов.

«Материалы на 14-летнего водителя мотоцикла и его 14-летнюю пассажирку направлены в подразделение несовершеннолетних для принятия законного решения. 17-летний водитель мопеда привлечен к административной ответственности», — сказала Екатерина Линькова.