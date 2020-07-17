В Ярославле жители выступили против дороги к дому депутата
Ярославль, 17 июля, 2020, 11:15 — ИА Регнум. В Ярославле жители жилого комплекса «Волжские Пенаты» выступают против организации через жилой комплекс проезда к дому, который принадлежит депутату муниципалитета Ярославля Роману Галагаеву («Единая Россия»). Об этом сообщает другой депутат муниципалитета — Наталия Бобрякова (КПРФ).
«Волжские Пенаты» — новый поселок в районе Тверицкой набережной с огороженной территорией. Но, как выяснилось, покой жителей может потревожить сквозной проезд к дому, расположенному на берегу Волги.
Проект межевания, в котором появляется разворотное кольцо для дороги через «Волжские Пенаты», прошел через публичные слушания. 9 жителей проголосовали против, за — только двое. Результат слушаний носит рекомендательный характер, окончательное решение принимает мэр. 16 июля состоялась встреча жителей, сотрудников мэрии города и депутатов муниципалитета и областной думы по этой проблеме.
Депутаты от КПРФ направили запрос по этой ситуации в прокуратуру области и предлагают рассмотреть вопрос на одной из комиссий муниципалитета. Также Бобрякова направит обращения жителей на имя мэра.