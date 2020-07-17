Ярославль, 17 июля, 2020, 11:15 — ИА Регнум. В Ярославле жители жилого комплекса «Волжские Пенаты» выступают против организации через жилой комплекс проезда к дому, который принадлежит депутату муниципалитета Ярославля Роману Галагаеву («Единая Россия»). Об этом сообщает другой депутат муниципалитета — Наталия Бобрякова (КПРФ).

Наталия Бобрякова Жители «Волжских Пенатов» против дороги

«Волжские Пенаты» — новый поселок в районе Тверицкой набережной с огороженной территорией. Но, как выяснилось, покой жителей может потревожить сквозной проезд к дому, расположенному на берегу Волги.

«Люди, купившие квартиры в Пенатах, были уверенны, что покупают себе жилье в огороженной территории, без транзитного трафика. Сегодня на подписи в структурных подразделениях мэрии Ярославля лежит проект планировки территории, заказанный и оплаченный депутатом муниципалитета Ярославля Романом Галагаевым. Он купил дом, памятник архитектуры на Тверицкой набережной, и, видимо, не пожелал видеть проезд вокруг своего будущего особняка», — сообщила Наталия Бобрякова.

Проект межевания, в котором появляется разворотное кольцо для дороги через «Волжские Пенаты», прошел через публичные слушания. 9 жителей проголосовали против, за — только двое. Результат слушаний носит рекомендательный характер, окончательное решение принимает мэр. 16 июля состоялась встреча жителей, сотрудников мэрии города и депутатов муниципалитета и областной думы по этой проблеме.

«На сегодняшнюю встречу приехал главный архитектор Ярославля Цымбалов Артем Юрьевич, по его мнению, на один из проездов жилого комплекса еще в 2016 году был наложен публичный сервитут, который и позволяет сегодня организовать сквозной проезд через жилую зону ЖК к частному сектору. Но почему-то при покупке квартиры ни застройщик, ни банки, выдававшие ипотеку, ни сами собственники не знали ни о каких сервитутах и ограничениях», — рассказала Наталия Бобрякова.

Депутаты от КПРФ направили запрос по этой ситуации в прокуратуру области и предлагают рассмотреть вопрос на одной из комиссий муниципалитета. Также Бобрякова направит обращения жителей на имя мэра.