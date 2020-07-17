Москва, 17 июля, 2020, 11:09 — ИА Регнум. Спрос на бензин в России по итогам июля 2020 года должен достичь 95% от уровня 2019 года. Об этом 17 июля заявил заместитель министра энергетики Павел Сорокин на пресс-конференции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

По его данным, спрос на бензин в России снижался с начала 2020 года и достиг минимума в апреле, когда уровень составил 60% от показателей 2019 года. Начиная с мая потребление топлива стало расти.

По итогам июля производство топлива достигнет 3,55 млн тонн, что на 2,2% больше, чем в июле 2019 года. Вместе с тем Россия сократила экспорт топлива для пополнения внутренних запасов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня министр энергетики России Александр Новак заявил, что докризисный уровень спроса на нефть восстановится не раньше 2021 года.

Читайте также: Новак считает возможным восстановление спроса на нефть на уровне до кризиса