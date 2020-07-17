Москва, 17 июля, 2020, 10:40 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 186 человек. Об этом 17 июля сообщили в московском оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«За весь период зафиксировано 12 123 летальных исхода», — говорится в информации.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России выявили 6406 носителей коронавируса.