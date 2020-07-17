За сутки в России умерли 186 пациентов с коронавирусом
Москва, 17 июля, 2020, 10:40 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 186 человек. Об этом 17 июля сообщили в московском оперативном штабе.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
«За весь период зафиксировано 12 123 летальных исхода», — говорится в информации.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России выявили 6406 носителей коронавируса.
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За последние сутки в России выявлено заболевших COVID-19 — 6 406 в 83 регионах, из них 1 663 случая — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни