Ростов-на-Дону, 17 июля, 2020, 10:21 — ИА Регнум. Сильнейший ливень с градом, накрывший Ростов-на-Дону утром 17 июля, стал причиной многих бед, передаёт ИА REGNUM.

Скриншот страницы vk.com/rostovnadonu Потоп в Ростове-на-Дону

В социальных сетях появились десятки сообщений о потопе, который хлынул на транспортные артерии города-миллионника. Так, например, оказались затоплены улицы Малиновского, Извилистая, Текучёва, Пушкинская. На подтверждающих видеокадрах видны затопленные автомобили, плывущие мусорные баки.

https://www.instagram.com/p/CCu96fGCVDB/

Как сообщают жильцы одного из домов, ливневая вода подтопила подземную парковку в доме. Вода добралась до шахты лифта.

По информации регионального управления МЧС России, пожарно-спасательные подразделения выезжают на откачку воды по городу.