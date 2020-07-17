Агинский Бурятский округ, Забайкальский край, 17 июля, 2020, 10:11 — ИА Регнум. Благородный порыв забайкальских парламентариев-единороссов, возжелавших оказать гуманитарную помощь врачам Могойтуйской больницы, перепрофилированной под моностационар для лечения больных с COVID-19, обернулся ощутимым наказанием для медицинской сестры. Как сообщает ИА «Чита.ру» со ссылкой на материалы суда, штраф в 7,5 тысячи рублей был выписан женщине за то, что, впустив посторонних, она нарушила меры снижения рисков распространения коронавируса.

Пресс-служба администрации Могойтуйского района Депутаты Законодательного собрания Забайкальского края передали помощь врачам Могойтуйской больницы

Как уже сообщало ИА REGNUM, со 2 мая 2020 года на базе Могойтуйской центральной районной больницы был развернут межрайонный моностационар для лечения больных коронавирусом, а 26 мая с гуманитарной миссией его посетили депутаты Законодательного собрания Забайкальского края от фракции «Единая Россия» Сокто Мажиев и Алексей Саклаков: они передали медицинские маски, воду и книги. Также вместе с депутатами принял участие во встрече Баир лама из Читинского дацана. В завершение он прочитал молебен за здравие пациентов, врачей больницы.