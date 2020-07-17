Калуга, 17 июля, 2020, 14:26 — ИА Регнум. В Калужской области подано 439 заявлений в рамках нового постановления правительства РФ по предоставлению субсидий малым и средним предприятиям и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции. Выплаты начнутся с 20 июля и продлятся до 15 августа включительно. Об этом 17 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания штаба по поэтапному восстановлению экономической активности и социальной стабильности при губернаторе региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансовая помощь

По словам руководителя управления Федеральной налоговой службы по Калужской области Андрея Ломакина, в налоговые органы за получением субсидии назаработную плату сотрудникамранее уже обратились 20 тыс. 900 представителей малого и среднего бизнеса, которым на счета предприятий было зачислено порядка 678 млн рублей.

«В регионе также можно получить отсрочку по налогам и взносам, срок уплаты которых наступил в 2020 году, и при условии, что снижение доходов составило не менее 10%. В настоящее время 25 налогоплательщикам оказана такая мера поддержки. Финансирование составило более 36 млн рублей», — сказал Андрей Ломакин.