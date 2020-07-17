Барнаул, 17 июля, 2020, 08:38 — ИА Регнум. ЧП с пожаром, возникшим в одном из исторических зданий бывшего сереброплавильного завода Барнаула на своей странице в Facebook прокомментировал известный алтайский архитектор Александр Деринг:

Цитата со страницы Александра Деринга Facebook После пожара на сереброплавильном заводе в Барнауле

«Как архитектору, мне очень повезло, когда часть проектных работ по территории Сереброплавильного завода собственники поручили мне. Сегодня все работы, которые мы проводим на Спичке, финансируются владельцами участка, и имеют под собой одну-единственную цель — сохранить памятник. Но пока собственники ограничены в действиях из-за многочисленных бюрократических процедур.

То, что произошло сегодня ночью на второй плавильной фабрике — плохо. Но не катастрофа. Кирпичные стены и все, что имеет историческую ценность и охраняется законом, как памятник, к счастью, не пострадало. Пострадало лишь незначительно, около 150 кв м кровли».

Также Деринг, со ссылкой на слова собственников, пояснил, что они намерены не просто сохранить и восстановить объекты культурного наследия, но и сделать одну из главных достопримечательностей Барнаула общедоступной для жителей и гостей столицы края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пожар на территории бывшего сереброплавильного завода, который считается основным объектом барнаульского туркластера, произошёл в ночь на 17 июля. Предварительная его причина — неосторожное обращение с огнём.