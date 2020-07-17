Барнаул, 17 июля, 2020, 08:03 — ИА Регнум. Туристический кластер Барнаула понёс серьёзный урон. От пожара, возникшего накануне поздно вечером, 16 июля, серьёзно пострадало одно из исторических зданий бывшего сереброплавильного завода1837 года постройки. Как сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю, сообщение о пожаре поступило в 23:01 местного времени, открытое горение было ликвидировано в 00:12, а сама площадь возгорания составила около 180 кв. м.

Barnaul22official Что стало с бывшим Сереброплавильным заводом после пожара

ГУ МЧС по Алтайскому краю В Барнауле ликвидировали пожар, произошедший в здании по улице Мало-Олонская

«Наиболее вероятная причина происшествия — неосторожное обращение с огнем», — отмечают спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM,Барнаульский сереброплавильный завод — историческое предприятие, работавшее с 1744 по 1893 год. С заводом напрямую связано появление и развитие города в XVIII—XIX веках. Является памятником градостроительства и архитектуры федерального значения. Включает 17 зданий на территории 7,5 гектара. В 1941 году в цехах бывшего сереброплавильного завода на основе оборудования эвакуированной из Белоруссии Речицкой спичечной фабрики началось производство спичек. Барнаульская спичечная фабрика проработала до 1990 года.

Barnaul22official Что стало с бывшим Сереброплавильным заводом после пожара

В середине 2007 года общественности был представлен проект реконструкции бывшего сереброплавильного завода. ООО «Алтайград» заявило, что собирается построить историко-культурный центр с реконструкцией в первоначальном виде сереброплавильного завода и других старинных зданий. Но помешал экономический кризис, и «сердце Барнаула» досталось агрохолдингу «Изумрудная страна», задолжавшему банку 20 миллиардов рублей. В 2015 году территория завода и здания на ней включены в тур-кластер «Барнаул — горнозаводской город» как один из главных объектов, способных привлечь туристов.