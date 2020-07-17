Ташлинский район, Оренбургская область, 17 июля, 2020, 07:49 — ИА Регнум. В Ташлинском районе Оренбургской области бушует два крупных пожара. Введен режим ЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

56.mchs.gov.ru Пожар в Ташлинском районе Оренбургской области

Борьбу с огнем на территории лесного массива возле населенного пункта Раннее ведут уже более 18 часов. К ликвидации горения привлекли самолеты ИЛ-76 Минобороны РФ.

В Главном управлении МЧС России по Оренбургской области развернут оперативный штаб. На месте пожара работают первый вице-губернатор Сергей Балыкин, начальник Главного управления МЧС России по Оренбургской области Александр Зенов, оперативная группа и подвижный пункт управления Главного управления МЧС России по Оренбургской области.

«Ситуация находится под контролем, угроза населенным пунктам отсутствует», — сообщили в ГУ МЧС по региону.

В районе с вечера 16 июля бушевал еще один крупный пожар — в селе Иртек. Огнем повреждены один неэксплуатируемый дом и семь надворных построек по улице Лесная.