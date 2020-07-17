Барнаул, 17 июля, 2020, 07:25 — ИА Регнум. На территории Алтайского края установилась аномальная жара, не совсем характерная для региона. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

22.mchs.gov.ru Природный пожар в Алтайском крае

«Засуха началась ещё весной, когда на территории края создались неблагоприятные метеоусловия, обусловленные сухой, жаркой и ветреной погодой, отсутствием осадков, что, в свою очередь, привело к резкому всплеску природных и ландшафтных пожаров. Все подразделения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю были вынуждены работать в усиленном режиме.

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Но и летом, с появлением зеленой травы, ситуация значительно не улучшилась.Только в июне пожарно-спасательные подразделения края выезжали на борьбу с возгораниями сухой растительности 561 раз», — поясняют спасатели.

По их словам, общая площадь горения составила около 54 гектаров. В результате опасных метеоявлений, установившихся в регионе, с 10 июля на территории Алтайского края был введен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.

«Только за последние три дня в регионе ликвидировано 59 природных пожаров, в одном случае была угроза перехода огня на территорию садоводства», — подчеркнул заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Константин Илясов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ближайшие несколько дней на территории Алтайского края ожидается аномально жаркая погода: столбик термометра поднимется выше +30 °C.