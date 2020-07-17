Санкт-Петербург, 17 июля, 2020, 03:18 — ИА Регнум. Конкурсный управляющий в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» в рамках банкротного дела лишённого лицензии банка «Прайм Финанс» потребовал признать недействительными целую серию сделок. В их числе и платёж в счёт уплаты налогов, выполненный по счету клиента-юрлица, и погашение записи по ипотеке, выданной физлицу. Если арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворит требование, то уже снятое обременение по ипотечному кредиту вновь будет внесено в единый госреестр недвижимости и бывший заёмщик будет ограничен в праве распоряжаться объектом. Заседание назначено на 30 сентября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Davaisravnim.ru Банк «Прайм Финанс»

Управляющий АО «Банк «Прайм Финанс» требует признать недействительной сделку погашения управлением Росреестра по Санкт-Петербургу «в едином государственном реестре недвижимости записи об ипотеке», которая была выполнена на основании совместного заявления банка и Татьяны Алексеевой. Помимо этого, истец просит обязать ведомство восстановить запись об ипотеке от 2016 года, а если это невозможно, то произвести «государственную регистрацию ипотеки 2/3 доли в праве собственности на квартиру» общей площадью 55,4 кв. м в пользу банка. Если суд удовлетворит данное требование, то собственник квартиры без разрешения кредитной организации не сможет продать, подарить или как-то иначе распорядиться объектом, так как в отношении него будет установлено обременение.

Ещё одна сделка, которую пытается оспорить управляющий — это банковские операции, совершенные 29 мая 2019 года по счёту ООО «Сатурн СПБ», открытому в «Прайм Финанс», по переводу 220 тыс. рублей, 300 тыс. рублей, 700 тыс. рублей и 13 млн рублей в счёт уплаты авансового платежа по налогу на прибыль и уплаты НДС. В случае удовлетворения требований о признании сделок недействительными, с компании будет взыскана в пользу банка вся сумма — 15,22 млн рублей, а долг «Прайм Финанс» по счёту будет восстановлен. Помимо этого, управляющий просит «взыскать с ответчика в пользу должника проценты за пользование чужими денежными средствами, подлежащие начислению на сумму взыскиваемых денежных средств».

Данные случаи оспаривания сделок могут быть не единственным в отношении теперь уже бывших клиентов. У банка были филиалы в Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, банк, по размеру активов занимавший 36-е место в РФ, остался без лицензии 6 июня 2019 года. К тому моменту он потерял собственный капитал, а также его уличили в схемных сделках. На сегодня АО признано банкротом и идёт процедура конкурсного производства. Акционерами «Прайм Финанса» были физлица из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также ликвидированное позднее юрлицо.

На начало июня 2020 года у банка установлены долги перед 185 кредиторами на общую сумму 918,131 млн рублей.