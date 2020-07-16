Секретарь ОНК сообщил об отсутствии жалоб у Фургала по пребыванию в СИЗО
Москва, 17 июля, 2020, 01:01 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, находящийся под арестом в «Лефортово», не имеет жалоб по пребыванию в изоляторе, сообщил 16 июля журналистам ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.
«Сергей Фургал активно пользуется библиотекой. Уже прочитал «Атлант расправляет плечи», сейчас читает фантастику Глена Кука», — сказал он.
Мельников добавил, что настроение у губернатора бодрое и он по-прежнему содержится в камере один. Кроме того, ему была оказана медицинская помощь, когда появилась аллергическая сыпь на руках.
«По его словам, отношение сотрудников изолятора уважительное, какого-либо давления в СИЗО не оказывают», — отметил Мельников.
Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Фургал был задержан 9 июля по дороге на работу. В этот же день его конвоировали в Москву, где и предъявили обвинения. Решением Московского городского суда Фургал отправлен под стражу в «Лефортово» на два месяца.