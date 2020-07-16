Москва, 17 июля, 2020, 01:01 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, находящийся под арестом в «Лефортово», не имеет жалоб по пребыванию в изоляторе, сообщил 16 июля журналистам ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор

«Сергей Фургал активно пользуется библиотекой. Уже прочитал «Атлант расправляет плечи», сейчас читает фантастику Глена Кука», — сказал он.

Мельников добавил, что настроение у губернатора бодрое и он по-прежнему содержится в камере один. Кроме того, ему была оказана медицинская помощь, когда появилась аллергическая сыпь на руках.

«По его словам, отношение сотрудников изолятора уважительное, какого-либо давления в СИЗО не оказывают», — отметил Мельников.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Фургал был задержан 9 июля по дороге на работу. В этот же день его конвоировали в Москву, где и предъявили обвинения. Решением Московского городского суда Фургал отправлен под стражу в «Лефортово» на два месяца.