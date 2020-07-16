Москва, 17 июля, 2020, 00:48 — ИА Регнум. Принятие основополагающего документа, который был бы шире мирного соглашения, является целью переговоров между Россией и Японией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 16 июля в ходе пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Мария Захарова

Она отметила, что речь идет о договоре о мире, дружбе и сотрудничестве.

«Видим целью переговоров заключение такого основополагающего документа, который был бы шире просто мирного. И имеем в виду договор о мире, дружбе и добрососедстве, сотрудничестве, который стал бы прочной, современной юридической основой для вывода отношений между нашими странами на качественно новый уровень».
Мария Захарова

Представитель ведомства подчеркнула, что ни демаркация, ни делимитация границ никак не связаны с переговорами по мирному договору. По словам Захаровой, Москва всегда выступала за признание японской стороной суверенитета России над южными Курильскими островами.

«В диалоге с Токио мы всегда исходили из нерушимости наших границ, подчеркивали необходимость признания Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая полную принадлежность южнокурильских островов Российской Федерации. Никаких изменений нет. Мало того, никаких изменений быть не может», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что японское правительство продолжит вести «упорные переговоры» с Россией по вопросу мирного договора «на основе базовой позиции Токио — подписание после решения территориального вопроса».