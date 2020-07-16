Захарова назвала цель переговоров между Россией и Японией
Москва, 17 июля, 2020, 00:48 — ИА Регнум. Принятие основополагающего документа, который был бы шире мирного соглашения, является целью переговоров между Россией и Японией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 16 июля в ходе пресс-конференции.
Она отметила, что речь идет о договоре о мире, дружбе и сотрудничестве.
Представитель ведомства подчеркнула, что ни демаркация, ни делимитация границ никак не связаны с переговорами по мирному договору. По словам Захаровой, Москва всегда выступала за признание японской стороной суверенитета России над южными Курильскими островами.
«В диалоге с Токио мы всегда исходили из нерушимости наших границ, подчеркивали необходимость признания Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая полную принадлежность южнокурильских островов Российской Федерации. Никаких изменений нет. Мало того, никаких изменений быть не может», — сказала Захарова.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что японское правительство продолжит вести «упорные переговоры» с Россией по вопросу мирного договора «на основе базовой позиции Токио — подписание после решения территориального вопроса».