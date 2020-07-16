Москва, 17 июля, 2020, 00:48 — ИА Регнум. Принятие основополагающего документа, который был бы шире мирного соглашения, является целью переговоров между Россией и Японией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 16 июля в ходе пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она отметила, что речь идет о договоре о мире, дружбе и сотрудничестве.

Мария Захарова «Видим целью переговоров заключение такого основополагающего документа, который был бы шире просто мирного. И имеем в виду договор о мире, дружбе и добрососедстве, сотрудничестве, который стал бы прочной, современной юридической основой для вывода отношений между нашими странами на качественно новый уровень».

Представитель ведомства подчеркнула, что ни демаркация, ни делимитация границ никак не связаны с переговорами по мирному договору. По словам Захаровой, Москва всегда выступала за признание японской стороной суверенитета России над южными Курильскими островами.

«В диалоге с Токио мы всегда исходили из нерушимости наших границ, подчеркивали необходимость признания Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая полную принадлежность южнокурильских островов Российской Федерации. Никаких изменений нет. Мало того, никаких изменений быть не может», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что японское правительство продолжит вести «упорные переговоры» с Россией по вопросу мирного договора «на основе базовой позиции Токио — подписание после решения территориального вопроса».