Москва, 17 июля, 2020, 00:37 — ИА Регнум. На прошедшей неделе 36 летательных аппаратов иностранных государств (32 самолёта-разведчика и четыре БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 17 июля опубликовала газета «Красная звезда».

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Истребители дежурных сил ПВО четыре раза вылетали на перехват возможных нарушителей государственной границы России.

Всего летчиками ВКС России в рамках боевой подготовки было выполнено 333 лётных смены на 86 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 600 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооруженные силы в рамках боевой подготовки провели более 18 тыс. практических мероприятий на 141 полигоне. Проведено более 2,6 тыс. занятий по вождению, из них 50% ночью. Десантниками было выполнено более 12 тыс. прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли около 80 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

По контракту на военную службу приняты более 1,1 тыс. солдат и сержантов. Поступили на военную службу три офицера.

Как сообщало ИА REGNUM, дальний разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk в среду, 15 июля, провёл многочасовой разведывательный полёт у южных границ России.

Согласно мониторинговым данным западных авиационных ресурсов, аппарат проследовал вдоль южного побережья Крыма и Краснодарского края, после чего вошёл в воздушное пространство Грузии, где также проводил наблюдение в районе российских границ.