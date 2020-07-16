Нью-Йорк, США, 17 июля, 2020, 00:32 — ИА Регнум. Фондовый рынок США прервал небольшой двухдневный рост и к окончанию дня немного понизился на опасениях, вызываемых ростом в стране случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на окончание торговой сессии 16 июля.

Нью-Йоркская фондовая биржа

К окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 153,25 пункта (-0,57%), до 26 716,85. S&P 500 понизился на 12,91 пункта (-0,40%), до 3 213,65. Nasdaq упал на 82,93 пункта (-0,79%), до 10 467,56.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI понизилась на 0,78% и оказалась на уровне $40,70 за баррель.