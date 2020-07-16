Кабул, 16 июля, 2020, 23:49 — ИА Регнум. Восемь жителей Афганистана были убиты и еще 11 ранены в результате минометного обстрела со стороны пакистанских военных, сообщает 16 июля телеканал Tolo News со ссылкой на афганские власти.

Афганистан

Инцидент произошел на территории провинции Кунар в восточной части Афганистана.

По утверждению афганских властей, военные Пакистана попытались оборудовать новые контрольно-пропускные пункты в округе Саркано, однако вооруженные силы Афганистана воспрепятствовали им, что привело к обстрелу.

«Пакистанские военные прибыли на вертолёте, намереваясь создать контрольно-пропускные пункты, но наши силы безопасности не допустили этого — и затем началось столкновение», — цитирует Tolo News слова члена совета провинции Кунар Дина Мохаммада Сафаи.

Уточняется, что в ходе инцидента было разрушено несколько афганских КПП и погибло несколько афганских силовиков.