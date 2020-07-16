Лос-Анджелес, США, 16 июля, 2020, 23:41 — ИА Регнум. Энтони Маки, исполняющий роль Сокола, рассказал о неудаче, которая постигла его в момент, когда он только начал сниматься в фильмах Марвел. Об этом16 июля сообщил портал Screen Rant.

Gage Skidmore Энтони Маки

Актёр сообщил, что в одной из своих первых сцен он должен был приземлиться, определённым образом поджав ноги, чтобы это было похоже на приземления птиц. Однако он неправильно оценил вес нижней части своего тела и в итоге «приземлился лицом в грязь», что вызвало неудержимых смех у участников съёмочной группы.

Напомним, премьера сериала Marvel «Сокол и Зимний Солдат» запланирована на август 2020 года. Шоу будет показывать потоковый сервис Disney Plus.