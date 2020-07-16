В Москве сотрудника полиции задержали при попытке получить взятку
Москва, 16 июля, 2020, 23:41 — ИА Регнум. В Москве правоохранители задержали сотрудника управления наркоконтроля при попытке получения взятки в размере 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в столичном управлении МВД РФ.
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Взятка
По данным ведомства, за вознаграждение задержанный обещал прекратить проверочные мероприятия в отношении.
В случае установления вины сотрудник будет уволен из органов и понесет наказание в соответствии с законодательством.
Как сообщал ИА REGNUM, в Ставропольском крае начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по городу Невинномысску заподозрили в покушении на мошенничество.
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