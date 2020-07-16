Москва, 16 июля, 2020, 23:41 — ИА Регнум. В Москве правоохранители задержали сотрудника управления наркоконтроля при попытке получения взятки в размере 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в столичном управлении МВД РФ.

Victor Взятка

По данным ведомства, за вознаграждение задержанный обещал прекратить проверочные мероприятия в отношении.

В случае установления вины сотрудник будет уволен из органов и понесет наказание в соответствии с законодательством.

Как сообщал ИА REGNUM, в Ставропольском крае начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по городу Невинномысску заподозрили в покушении на мошенничество.

Читайте подробнее: На Ставрополье за мошенничество задержали высокопоставленного полицейского