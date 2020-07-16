Лос-Анджелес, США, 16 июля, 2020, 23:31 — ИА Регнум. По мнению аналитика Дага Кройца, в США кинотеатры могут не открыться до середины 2021 года. Об этом 16 июля сообщил на своей странице в Twitter автор газеты The New York Times Брукс Барнс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Указ

По мнению Кройца, киностудии не заинтересованы в выпуске фильмов на большие экраны в ситуации ограниченных возможностей. В комментариях к публикации Барнса другой аналитик — Рич Гринфилд обратил внимание, что он выступил с таким же прогнозом ещё в апреле 2020 года.

https://twitter.com/brooksbarnesNYT/status/1283758661655904256

https://twitter.com/RichLightShed/status/1283766794281463808

Сейчас кинотеатры закрыты во многих штатах США из-за эпидемии коронавируса. Ранее ИА REGNUM сообщило, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом выпустил указ, согласно которому в штате вновь закрываются некоторые учреждения, в том числе кинотеатры.