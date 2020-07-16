Вашингтон, 16 июля, 2020, 22:57 — ИА Регнум. Порядка 70 ведущих ученых США призвали американского президента Дональда Трампа не проводить новые испытания ядерного оружия.

National Nuclear Security Administration Ядерный взрыв

Письмо деятелей науки, среди которых около 10 Нобелевских лауреатов, опубликовано 16 июля.

«Испытания ядерного оружия могут повысить риск новой гонки ядерных вооружений и как минимум непреднамеренной, а может быть и намеренной, ядерной войны», — указано в тексте письма, направленного президенту США по случаю 75-летия первого в мире испытания ядерного оружия в штате Нью-Мексико, проведенного под кодовым названием «Тринити».

"Следуя давней традиции выступления ученых против ядерного оружия из-за его разрушительного влияния как на человечество, так и на планету, мы просим власти США воздержаться от планов возобновления ядерных испытаний», — отмечено в письме.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года издание The Washington Post опубликовало материалы о планах администрации президента США провести испытания ядерного оружия в качестве предостережения для России и Китая.