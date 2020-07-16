Архангельск, 16 июля, 2020, 22:53 — ИА Регнум. За 10 дней на берегу Онежского залива Белого моря обнаружено пять погибших морских млекопитающих: морской заяц, две взрослые белухи, одна из которых была беременной, и детеныш белухи. Об этом ИА REGNUM сообщили в национальном парке «Онежское Поморье».

Programmes.putin.kremlin.ru Белуха

Погибших животных обнаружил участковый государственный инспектор в области охраны окружающей среды, информацию передали в Северное межрегиональное управление Росприроднадзора. Были проведены консультации со специалистами из Института океанологии РАН им. П. П. Ширшова, отобраны пробы для исследований.

«Специалисты по морским млекопитающим, ведущие многолетний мониторинг состояния беломорской популяции белухи, охарактеризовали ситуацию как чрезвычайную. К мысу Глубокий белухи подходят в репродуктивный период, здесь их «родильный дом». Очевидна важность и уязвимость этого места, которое выбрали китообразные для размножения и выкармливания детенышей. В этом году в акватории у мыса Глубокий наблюдатели зафиксировали восстановление локального стада белух после резкого спада численности, который явился следствием разлива нефтепродуктов в южной части Онежского залива в 2003 году. Понадобилось 17 лет, чтобы белые киты массово вернулись в акваторию к мысу Глубокий», — отметила заместитель директора по научной работе и экологической безопасности ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский», под управлением которого находится «Онежское Поморье», Надежда Черенкова.

Он также отметила, что высокое положение белухи в трофических сетях, циркумполярный ареал распространения позволили использовать этот вид как «лакмусовую бумажку» для определения состояния арктических экосистем.

«Учитывая это обстоятельство, можно предположить, что в среде обитания белух произошли некие негативные явления, что привело к серийной гибели животных-биоиндикаторов», — подчеркнула Черенкова.

В нацпарке заявили, что точно установить причину, приведшую к гибели животных, возможно, не удастся, но специалисты не исключили баротравму. Расследование случившегося проведёт Росприроднадзор. Пользователи сети предположили, что к гибели животных могли привести испытания на военном полигоне в Нёноксе.

«Так неделю назад в районе Неноксы опять какие то испытания на морском полигоне проводили!»

«Жалко до ужаса. Это все человеческий фактор. Нет страшнее зверя, чем человек. Всю экосистему нарушили. Нефть. Лес и т. д. Люди — самое ужасное зло на земле»,

— написали пользователи в соцсети «ВКонтакте».

"Особенно трагично выглядит гибель беременной особи. По мнению специалистов-ветеринаров, детёныш мог пытаться появиться на свет и спастись, когда белуха-мать уже была мертва. Было высказано также предположение о возможном осложнении родов. Отсутствие кожных покровов на спине другой белухи, по мнению специалистов, типичный признак внезапной смерти животного, когда тело сразу не всплывает, а некоторое время «таскается по дну», — рассказали в нацпарке.

В настоящее время участок побережья в районе мыса Глубокий взят под контроль инспекцией национального парка «Онежское Поморье».