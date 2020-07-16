Москва, 16 июля, 2020, 22:03 — ИА Регнум. Роспотребнадзор с 15 июля 2020 года отменяет правило двухнедельной изоляции для прибывающих в Россию регулярными рейсами из стран, с которыми планируется возобновление воздушного сообщения, сообщается 16 июля на официальном сайте ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт Домодедово

Чтобы не попасть под действие карантинных ограничений, иностранцы должны предъявить свидетельства отрицательного результата теста на коронавирус, пройденного не более чем за трое суток до приезда в Россию, либо пройти исследование в первые 72 часа после прибытия.

Кроме того, приезжим предписывается еще на борту самолёта заполнить анкету на русском или английском языке.

Гражданам России, прибывающим из-за границы, избежать самоизоляции можно, заполнив при регистрации на рейс специальную форму на портале Госуслуг и в течение трех суток загрузить в нее результаты тестирования на коронавирус.

Новые ослабления ограничительных мер не будут распространяться на пассажиров вывозных рейсов, которым однозначно придётся пройти профилактический карантин.