Москва, 16 июля, 2020, 21:58 — ИА Регнум. Наблюдаемый в России рост потребительских цен на автомобильный бензин и дизельное топливо находится в рамках инфляции, заявил 16 июля министр энергетики России Александр Новак.

Lukoil.ru АЗС «Лукойл»

«Рост розничных цен на бензин и дизельное топливо с начала 2020 года находится в рамках инфляции и не превышает накопленное изменение индекса потребительских цен с начала года по 13 июля, которое составило +3%», — приводятся его слова в сообщении Минэнерго.

Новак добавил, что основной рост цен на моторное топливо пришёлся на последний календарный месяц и составил +0,34 рубля на литр бензина АИ-92 (+0,8%), +0,47 рубля на литр АИ-95 (+1%) и +0,23 рубля на литр дизельного топлива (+0,5%).

Напомним, ранее сегодня в Росстате сообщили, что средняя стоимость литра бензина в России за неделю с 6 по 13 июля выросла на 20 копеек и достигла 45,47 рубля.