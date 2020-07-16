Вашингтон, 16 июля, 2020, 21:56 — ИА Регнум. В кризисе защиты прав человека в мире виновата Россия, заявил американский госсекретарь Майк Помпео 16 июля в ходе публичного выступления.

DonkeyHotey Майк Помпео

Он перечислил страны, где, по его мнению, постоянно происходит «вопиющее нарушение прав человека».

В «очень длинном списке», включающем Никарагуа, Зимбабве, Мьянму, а также Северную Корею, Иран и Венесуэлу, оказались Россия и Китай.

Кроме того, Помпео заявил, что Совет ООН по правам человека «действует в интересах диктаторов», якобы замалчивая грубые нарушения.

Помпео «Международный уголовный суд нацеливается на американцев и израильтян, а не на аятолл мира».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля в ООН был зачитан доклад, согласно которому убийство американцами высокопоставленного иранского военного Касема Сулеймани является нарушением международного права.

Помпео тогда заявил, что Вашингтон отвергает сделанные в этом докладе выводы, назвав их «ложными».