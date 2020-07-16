Белград, 16 июля, 2020, 21:35 — ИА Регнум. Евросоюз не может быть беспристрастным посредником в диалоге Белграда и Приштины, так как Брюссель находится на стороне независимости сепаратистского Косово, и поэтому диалог нужно вернуть в рамки СБ ООН. Такое мнение 15 июля высказал лидер сербской оппозиционной партии «Двери» Бошко Обрадович.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово — это Сербия

«Для сербского государства неприемлемы разговоры о подписании какого-то «юридически обязывающего соглашения» между Белградом и Приштиной, которым наше власти признали бы независимость лжегосударства Косово и согласились бы на его вступление в ООН. Судя по заявлениям лидеров Германии и Франции, которые выступают в роли главных организаторов диалога, это и есть основная его цель», — процитировал официальный сайт партии «Двери» слова Обрадовича.

По мнению политика, Сербия должна потребовать, чтобы к дальнейшим переговорам Белграда и Приштины подключилась Россия.

Обрадович также подчеркнул, что президент Сербии Александр Вучич ведет переговоры о будущем южного сербского края, не получив соответствующих полномочий от парламента, а также без ранее утвержденной платформы, которая обозначила бы рамки для ведения диалога.

«Признание оккупации части государственной территории и нарушение территориальной целостности и суверенитета — это тяжкие уголовные преступления, и Уголовный кодекс предусматривает лишение свободы для любого, кто размышляет в этом направлении. Лидер Сербской прогрессивной партии (Александр Вучич) и его неуполномоченная делегация, которая начинает новый цикл переговоров о Косово и Метохии в Брюсселе, должны знать, что граждане Сербии, которые дорожат конституцией и являются патриотами своей страны, не допустят предательства Косово и Метохии и не будут спокойно ждать признания косовского лжегосударства», — подытожил Бошко Обрадович.

Напомним, что в Брюсселе 16 июля 2020 года пройдет трехсторонняя встреча президента Сербии Александра Вучича, премьер-министра Косово Абдуллы Хоти и посредника ЕС в диалоге Белграда и Приштины Мирослава Лайчака.