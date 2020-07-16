Москва, 16 июля, 2020, 21:33 — ИА Регнум. В Центр боевого применения Морской авиации в Ейске поступил первый самолёт-амфибия Бе-200, сообщает 16 июля газета «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Alex Beltyukov Самолёт-амфибия Бе-200 МЧС России

По информации издания, Минобороны РФ планирует сформировать несколько авиационных отрядов «летающих лодок».

Кроме того, новая воздушная машина 24 июля примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Уникальные самолеты-амфибии Бе-200 «Альтаир» скоро начнут поступать в войска и пригодятся при проведении спасательных операций и охране акваторий, а в будущем смогут уничтожать подводные лодки противника.

Первый авиаотряд, оснащенный Бе-200, появится на Каспийском море.

На сегодняшний день российское военное ведомство подписало контракт на постройку шести самолётов-амфибий Бе-200 «Альтаир». Три из них должны поступить в войска до конца 2020 года.