Донецк, 16 июля, 2020, 21:13 — ИА Регнум. На территории Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожен украинский диверсант, впоследствии опознанный как гражданин США Шон Фуллер, сообщил 16 июля журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Mil.gov.ua Украинский диверсант

Американский наёмник был убит в районе населённого пункта Зайцево. Его тело было обнаружено военнослужащими ДНР. Накануне труп ликвидированного диверсанта был передан на подконтрольную Киеву территорию.

Ликвидированный на территории ДНР диверсант Шон Фуллер имел опыт боевых действий в Ираке, а также являлся специалистом по минно-взрывному делу.

Убитый гражданин США взаимодействовал с украинскими нацистами, на его одежде присутствовала нацистская символика.

Напомним, 14 июля официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского сообщил о подрыве на минах в районе населенного пункта Зайцево трех украинских военных, один из которых погиб на месте.