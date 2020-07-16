Кострома, 16 июля, 2020, 20:58 — ИА Регнум. Между председателем Совета костромского отделения партии «Справедливая Россия» Александром Плюсниным и кандидатом в депутаты Костромской областной думы от эсеров Сергеем Колобковым произошёл конфликт, после которого офис партии посетили пожарные и полицейские. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Причиной ссоры послужило заявление, поданное Колобковым в прокуратуру региона 15 июля. В нём кандидат обвиняет Плюснина в краже документов, необходимых для регистрации в избирательной комиссии. Заявление имеется в распоряжении редакции, его подлинность подтвердили в прокуратуре.

«По достоверным сведениям, Плюснин умышленно изъял мои документы из регионального отделения с целью совершить противоправные действия при регистрации списка кандидатов, а именно не подать мои документы на регистрацию в избирательную комиссию», — говорится в документе.

На следующий день, 16 июля, Плюснин и Колобков встретились в костромском офисе «Справедливой России». После беседы Плюснин обнаружил в офисе мужской кошелек и заподозрил выдвиженца в провокации.

«Сегодня утром в офис пришёл Сергей Колобков, баллотирующийся от нашей партии по региональному списку. Мы с ним переговорили на улице, после чего он ушёл. Затем я зашёл в офис партии и увидел незнакомый мне предмет, похожий на мужской кейс. Я заподозрил провокацию с целью подлога, кейс показался мне подозрительным. Я позвонил по номеру 112, вызвал полицию, приехали пожарные. После визита полицейских объявился и сам Колобков, он сказал, что это его кейс с документами и деньгами и вскрыл его при полиции. С нас взяли объяснения, и на этом всё закончилось. Думаю, он хотел меня скомпрометировать и сделать так, что как будто я торгую мандатами от «Справедливой России». Заявление в прокуратуру по поводу изъятия документов — ложь и провокация. Я после выборов планирую с ним судиться за клевету», — прокомментировал ситуацию ИА REGNUM Плюснин.

Конференция костромских эсеров, на которой были определены претенденты на места в думе города и области, прошла в Костроме 11 июля. Однако из-за технической ошибки её результаты будут пересмотрены на повторной встрече партийцев. При этом списки кандидатов пересматриваться не будут.

«На следующей неделе у нас будет повторная конференция. Дело в том, что мы проголосовали за одномандатников по старой схеме — наступили на те же грабли, что и КПРФ. Но своевременно заметили ошибку. Колобков в списках останется, мы этот вопрос не будем пересматривать. Никого передвигать и убирать мы не будем», — пообещал Плюснин.

На сегодняшний день избирательная комиссия Костромской области заверила списки 8 партий, чьи кандидаты будут бороться за кресла депутатов областного парламента. В их числе — «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Родина», «Гражданская платформа», партия «Социальной защиты», «За правду», «Партия Социальных Реформ — Прибыль природных ресурсов Народу», «Единая Россия».

В Костромскую областную думу седьмого созыва изберут 35 депутатов, из них 25 — по одномандатным округам и 10 — по спискам. Выдвижение кандидатов в региональное заксобрание завершится 2 августа.