Офис «Справедливой России» в Костроме навестили полицейские
Кострома, 16 июля, 2020, 20:58 — ИА Регнум. Между председателем Совета костромского отделения партии «Справедливая Россия» Александром Плюсниным и кандидатом в депутаты Костромской областной думы от эсеров Сергеем Колобковым произошёл конфликт, после которого офис партии посетили пожарные и полицейские. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Причиной ссоры послужило заявление, поданное Колобковым в прокуратуру региона 15 июля. В нём кандидат обвиняет Плюснина в краже документов, необходимых для регистрации в избирательной комиссии. Заявление имеется в распоряжении редакции, его подлинность подтвердили в прокуратуре.
На следующий день, 16 июля, Плюснин и Колобков встретились в костромском офисе «Справедливой России». После беседы Плюснин обнаружил в офисе мужской кошелек и заподозрил выдвиженца в провокации.
Конференция костромских эсеров, на которой были определены претенденты на места в думе города и области, прошла в Костроме 11 июля. Однако из-за технической ошибки её результаты будут пересмотрены на повторной встрече партийцев. При этом списки кандидатов пересматриваться не будут.
На сегодняшний день избирательная комиссия Костромской области заверила списки 8 партий, чьи кандидаты будут бороться за кресла депутатов областного парламента. В их числе — «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Родина», «Гражданская платформа», партия «Социальной защиты», «За правду», «Партия Социальных Реформ — Прибыль природных ресурсов Народу», «Единая Россия».
В Костромскую областную думу седьмого созыва изберут 35 депутатов, из них 25 — по одномандатным округам и 10 — по спискам. Выдвижение кандидатов в региональное заксобрание завершится 2 августа.