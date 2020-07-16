Вашингтон, 16 июля, 2020, 20:54 — ИА Регнум. Бывший вице-президент Соединенных Штатов и кандидат в президенты от Демпартии Джозеф Байден заявил, что у него нет биткоинов, попросив просто дать денег на его избирательную кампанию.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР Подайте!

«Если вы хотите внести свой вклад в то, чтобы помочь превратить Трампа в президента одного срока, вы можете сделать это здесь», — написал Байден в своем Twitter, прикрепив ссылку на сайт пожертвований его штабу.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля на страницах ряда крупных американских компаний, политиков и знаменитостей в Twitter появились сообщения, в которых их владельцам предлагалось перевести средства в криптовалюте на указанный взломщиками счёт.

В числе компаний и знаменитостей, чьи аккаунты, вероятно, подверглись атакам — Apple, Uber, Джо Байден, Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос, Барак Обама и другие. Взломщики успели получить не менее $110 тыс.

Читайте также: Акции Twitter подешевели на 5% после сообщений о взломе