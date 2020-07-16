Москва, 16 июля, 2020, 20:51 — ИА Регнум. Официальный представитель изготовителя Mercedes-Benz на российском рынке АО «Мерседес-Бенц Рус» объявил об отзыве на ремонт 17 автомобилей. Об этом сообщает 16 июля пресс-служба Росстандарта.

Alexander Migl Автомобиль Mercedes-Benz GLE

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Mercedes-Benz GLE/GLS (тип 167), реализованные в период с 2019 по 2020 год.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможное несоответствие прочности на разрыв сварных швов задней деформируемой поперечины спецификации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на отзываемых автомобиля будет выполнена замена задней деформируемой поперечины. Все ремонтные работы будут осуществлены бесплатно для владельцев.