Вашингтон, 16 июля, 2020, 20:29 — ИА Регнум. Большой ошибкой 44-го президента США Барака Обамы был «радушный приём России в Сирии», заявил 16 июля Дэвид Шенкер, помощник американского госсекретаря по делам Ближнего Востока, на публичном мероприятии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Барак Обама

Американский дипломат отметил, что 40 лет подряд Вашингтон целенаправленно держал Москву подальше от Ближнего Востока. В 2015 г., то есть при Обаме, Россия появилась в Сирии и «фактически спасла режим [сирийского президента Башара] Асада».

Расчёт американцев, отмечает Шенкер, строился на том, что война в Сирии станет для России «трясиной». Но всё вышло иначе. К тому же российские военные в Сирии, по словам американца, «помогли убить почти полмиллиона человек».

Шенкер «Однако Асад всё ещё остаётся у власти».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 июля, американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что российское присутствие в Сирии вредит простым сирийским гражданам.