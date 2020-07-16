Вашингтон, 16 июля, 2020, 20:05 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах расследование предполагаемого взлома аккаунтов крупных компаний и знаменитостей в Twitter ведет Федеральное бюро расследований (ФБР). Об этом 16 июля сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Fbi.gov Эмблема ФБР

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля на страницах ряда крупных американских компаний и знаменитостей в Twitter появились сообщения, в которых их владельцам предлагалось перевести средства в криптовалюте на указанный взломщиками счёт.

В числе компаний и знаменитостей, чьи аккаунты вероятно подверглись атакам — Apple, Uber, Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос, Барак Обама и другие.

Известно, что до того как контроль над страницами был восстановлен и хакерская информация с них была удалена, взломщики успели получить не менее $110 тыс.

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