Минск, 16 июля, 2020, 20:01 — ИА Регнум. Руководители комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Кириакос Хаджиянни, Михаэль Линк и Кари Хенриксен выразили недовольство нарушением официальным Минском своих международных обязательств, связанных с приглашением на выборы международных наблюдателей. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном 16 июля на сайте ПА ОБСЕ.

ИА REGNUM Плакат на тему президентских выборов в Белоруссии в одном из торговых центров Минска

Они напомнили, что «все государства — члены ОБСЕ обязаны в соответствии с Копенгагенским документом ОБСЕ 1990 года содействовать наблюдению за выборами со стороны других государств-участников».

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«Тот факт, что Белоруссия до сих пор не смогла пригласить ОБСЕ для наблюдения за президентскими выборами 9 августа, свидетельствует о создании препятствий наблюдению за ключевыми этапами избирательного процесса, такими как формирование избирательных комиссий и регистрация кандидатов, — сказано в документе. — Хотя Парламентская Ассамблея не планировала размещать наблюдателей из-за пандемии COVID-19, мы глубоко сожалеем о том, что отсутствие приглашения у наших партнеров по БДИПЧ помешало им проводить какие-либо мероприятия по наблюдению за выборами. Народ и институты Белоруссии выиграли бы от дополнительной прозрачности, обеспеченной наблюдением за выборами в ОБСЕ».

Хаджианни, Линк и Хенриксен также выразили обеспокоенность в связи с сообщениями о запугивании участников белорусской президентской кампании и об арестах оппозиционных активистов. Представители ПА ОБСЕ в данной связи повторили своё заявление от 2 июня, в котором говорилось, что власти Белоруссии должны сделать всё возможное для создания полноценной и открытой среды для проведения президентской кампании.

ПА ОБСЕ напомнила также, что президент организации Георгий Церетели и генсек Роберто Монтелла на неформальной онлайн-встрече 26 июня обсудили президентские выборы в Белоруссии с главой белорусской делегации в ассамблее — бывшим пресс-секретарём МИД постсоветской республики Андреем Савиных.

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