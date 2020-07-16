Москва, 16 июля, 2020, 19:57 — ИА Регнум. Законопроект, позволяющий использовать средства материнского капитала на газификацию, внесли в Госдуму члены Совфеда во глава с Галиной Кареловой, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Лицу, получившему государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, предоставляется возможность направить его средства (часть средств) на осуществление мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе реконструируемого, к сетям газораспределения в пределах границ земельного участка, путем безналичного перечисления указанных средств газораспределительной организации, осуществляющей подключение (технологическое присоединение) такого объекта индивидуального жилищного строительства в соответствии с договором.

Вместе с тем в июне 2020 года президент Владимир Путин поручил правительству и местным органам власти совместно с Газпромом обеспечить формирование источников финансирования для подключения граждан РФ к распределительным сетям без привлечения их средств, сообщается на сайте Кремля. Подключиться станет возможно через МФЦ.