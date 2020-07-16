Москва, 16 июля, 2020, 19:40 — ИА Регнум. Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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По оценке ведомства, за полгода снижение объёмов производства в сфере добычи полезных ископаемых составило 5,2%, в обрабатывающих отраслях — н2,3%, в сфере водоснабжения — 5,4%, в сфере снабжения электроэнергией — 3%.

В Росстате отмечают, что карантинные меры из-за пандемии коронавируса, включая ограничение работы предприятий и организаций в ряде отраслей и сегментов экономики, продолжают влиять на экономическую активность в стране. В ряде сегментов экономики значительная часть производств пока не смогла нарастить выпуск своей продукции.

Напомним, в мае, по оценкам Росстата, объём промпроизводства в России снизился на 9,6% в годовом выражении.