Москва, 16 июля, 2020, 19:34 — ИА Регнум. Газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, несмотря на угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Archive.government.ru Дмитрий Медведев

Медведев связал угрозы Вашингтона в адрес российских газопроводов с «имитацией активности» перед выборами президента Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 июля, государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».

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